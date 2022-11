Ex-premier Kaczynski: “Poolse vrouwen hebben te weinig kinderen want ze drinken te veel”

De Polen hebben te weinig kinderen want ze drinken te veel, met name jonge vrouwen. Dat verklaarde Jaroslaw Kaczynski, voormalig premier van Polen en voorzitter van de nationalistische en conservatieve partij PiS. Hij kreeg voor zijn uitlatingen heel wat kritiek, van oppositie en onafhankelijke media

Kaczynski vertelde dit zaterdag in Elk, in het noordoosten van Polen. “Als we zien dat de situatie blijft voortduren, waarbij jonge vrouwen, tot 25 jaar, evenveel drinken als mannen van die leeftijd, dan zullen er geen kinderen zijn. Herinner u dat een man, om alcoholist te worden, twintig jaar meer dan gemiddeld moet drinken (...) Bij een vrouw is dat pas twee jaar.”

Kaczynski preciseerde dat hij die informatie had gekregen van een arts, die hem ook toevertrouwde een derde van zijn mannelijke patiënten te hebben genezen van alcoholisme, maar geen enkele vrouw. Ook zondag, op een partijmeeting in Olsztyn, verdedigde hij zijn verklaringen.

Het geboortecijfer in Polen daalt al enkele jaren en zakte in 2020 tot 1,378, wat te laag is om het bevolkingscijfer op peil te houden. De partij PiS probeert al jaren om vrouwen meer kinderen te doen krijgen, onder meer door een extra premie vanaf het tweede kind.