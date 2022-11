Nederlandse pedojager nagelt Lommelaar aan schandpaal op sociale media: man opgepakt voor verhoor

Lommel

De politie van Lommel heeft zondagavond een Lommelaar opgepakt die door de Nederlands-Turkse pedojager ‘Hpcomebackkk’ wordt beschuldigd van misbruik van jonge meisjes. De man zou zijn slachtoffers in de val lokken door zich uit te geven als iemand die bijles wiskunde geeft. In het filmpje van de pedojager - dat net geen half uur duurt - wordt de Lommelaar geconfronteerd met de feiten die de pedojager te weten was gekomen. Sommige dingen geeft hij toe.

De politie van Lommel en parket Limburg beslisten na het zien van de beelden om de man uit te nodigen voor een verhoor. Dat gebeurde zondagavond. Of de Lommelaar iets ten laste kan worden gelegd, was toen nog niet duidelijk. mm