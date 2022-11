In 4A haalde Heusden 06 fors uit in de topper, is 4B is Moelingen zijn maximum kwijt, in 4C komt Bree-Beek mee op kop en in 4D maakte leider Winterslag indruk in de topper. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)