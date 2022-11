Diepenbeek

Drie keer per week moet Lea Wolfs (71) uit Diepenbeek naar de nierdialyse in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Daarvoor kon ze rekenen op speciaal ziekenvervoer, maar na een incident weigerde die firma haar nog te vervoeren. Reden: het gewicht van de vrouw. Bijgevolg moet de Diepenbeekse nu iedere maand 1.320 euro betalen aan privévervoer.