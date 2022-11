Jordan Walker loodst Okapi Aalst in de slotseconden naar winst tegen Antwerp Giants

Een gehandicapt Telenet Giants Antwerp, nog steeds zonder vervangers voor het doorgestuurde duo Mo Watson en Quinten Goodin en ook zonder Royce Hamm die in Amerika is voor de begrafenis van zijn overleden grootvader, sneuvelde in de slotseconden in Okapi Aalst. Bij een 75-76 bonusje in het voordeel van de Giants dropte Jordan Walker in money-time de winnende bom voor de Ajuinen: 78-76. Telenet Giants Antwerp, dat nog wel twee inhaalwedstrijden te goed heeft, gaat met een 1 op 4 de interlandbreak in. Voor Okapi Aalst is het de tweede opeenvolgende zege en een 3 op 6 in de BetFirst BNXT League.

De eerste score was via Roby Rogiers voor de Giants (0-2) maar wat volgde was een schitterende versnelling van Okapi Aalst. Ivan Maras en Nikola Popovic en Antwerpenaar Dorian Marchant (ex-Giants) plaatsten een geweldige tussenspurt en liepen na een 10-4 tussenstand weg naar een 16-6 voorsprong. Er volgde in het eerste kwart geen Antwerpse reactie en met een bom van Joren Vermoesen hadden de Ajuinen na het eerste kwart een 25-14 voorsprong op zak. Thijs De Ridder liet niet begaan, toonde in het tweede kwart veel karakter en was de bewerker van de 0-10 tussenspurt van de Giants: 25-24. Okapi Aalst kwam tegen de nu wel scherpe Antwerpse defense moeilijk tot scoren. Telenet Giants Antwerp vocht zich na een 16-21 en met ook Quinten Smout en Reggie Upshaw naar een 32-26 en 34-31 achterstand. Okapi Aalst trok wel met een 41-35 bonus de rust in.

In het derde kwart gingen de Giants op hun elan verder en liepen via de met driepunters uitpakkende Quinten Smout, een beresterke Thijs De Ridder en Reggie Upshaw na 40-35 en 45-47 weg naar een 47-55 bonus. Foutenlast deed pijn bij de Sinjoren maar na drie kwarts hadden de Giants toch een 51-62 voorsprong op zak. Seppe D’Espallier en ook Roby Rogiers scoorden en Jean-Marc Mwema plukte rebounds. Thijs De Ridder verdween met vijf fouten uit de partij en de Giants, beperkt in rotatie, hapten naar adem. Via Siebe Ledegen en Ivan Maras was bij 65-67 de aansluiting van Okapi Aalst een feit. Avery Woodson en Reggie Upshaw hielden met bommen de Giants op voorsprong: 69-74. De Giants roken de zege, maar beten na een dolle eindfase en ultieme Aalsterse remonte alsnog in het zand. Dorian Marchant zorgde met drives voor de 75-74. Roby Rogiers lukte in money-time de 75-76, maar in de slotseconde scoorde Jordan Walker voor de Ajuinen de winnende driepunter: 78-76.

Okapi Aalst-Telenet Giants Antwerp 78-76

Kwarts: 25-14, 16-21, 10-27, 27-14

Okapi Aalst: Maras 15, Schauvlieger 7, Ledegen 6, Joren Vermoesen 5, Marchant 8, Popovic 20, Walker 15

Telenet Giants Antwerp: Smout 13, Woodson 12, D’Espallier 6, De Ridder 19, Rogiers 12, Mwema 12, Upshaw 12