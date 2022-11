EERSTE PROVINCIALE. Achel-coach naar nationale reeksen, Zepperen-Brustem aan het feest

In eerste provinciale pakte Zepperen-Brustem na een sterk parcours (27/30) - zoals verwacht - de eerste periodetitel. Onderaan deed Alken een slechte zaak na verlies bij het vernieuwde Herkol, dat naar de middenmoot opklimt. De andere degradatietopper tussen Juve en Meeuwen eindigde onbeslist. Coach Jan Van Hout stopt bij Achel en gaat per direct een reeks hoger bij Wtgoor aan de slag. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)