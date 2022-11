Malone pakt wereldtitel aan rekstok, derde keer WK-goud voor Zou op brug met gelijke leggers

De Amerikaan Brody Malone heeft zich op het WK turnen in Liverpool tot wereldkampioen gekroond aan de rekstok. De Chinees Zou Jingyuan behaalde dan weer voor de derde keer de wereldtitel op de brug met gelijke leggers.

Malone kreeg 14,800 punten. Hij hield zo de Japanse olympische kampioen Daiki Hashimoto (14,700 ptn) van het goud. De Braziliaan Arthur Mariano vervolledigde het podium (14,466 ptn).

Op de brug met gelijke leggers was er niemand opgewassen tegen Zou Jingyuan. De Chinees, die in 2017 en 2018 al eens WK-goud pakte, lukte een uitzonderlijk hoge score van 16,166 punten. Het zilver was voor de Duitser Lukas Dauser (15,500 ptn), het brons voor de Filipijn Carlos Yulo (15,366 ptn). Yulo pakte eerder op de dag zilver op de sprong.

Gadirova pakt in eigen land goud op de vloer

De Britse Jessica Gadirova veroverde de wereldtitel op de vloer. De tweevoudige Europese kampioene verzamelde 14,200 punten. Daarna volgde de Amerikaanse Jordan Chiles (13,833 pts). De Braziliaanse Rebecca Andrade en de Amerikaanse Jade Carey, olympisch kampioene in Tokio, deelden het brons met 13,733 punten.

Op de balk ging het goud naar de Japanse Hazuki Watanabe (13,600 ptn). De Canadese Elsabeth Black (13,566 ptn) pakte het zilver, de Japanse Shoko Miyata (13,533 ptn) het brons.