Liverpool betaalt bibbergeld, maar neemt toch de drie punten mee naar huis tegen Tottenham

Liverpool heeft een uitstekende zaak gedaan in de Engelse Premier League. De Reds wonnen op bezoek bij Tottenham met 1-2 en duiken daarmee de top acht binnen. Tottenham ziet door de nederlaag Newcastle over hen naar de derde plek springen.

Niet alleen bij Manchester United loopt het niet lekker, ook Liverpool kende al betere weken in de Premier League. Mede dankzij twee nederlagen tegen Nottingham Forrest en Leeds waren de troepen van Jürgen Klopp weggezakt naar de negende plek in het klassement. Ruim onder de ambitie van de Reds. De Duitse coach had zijn manschappen deze week dan ook ingepeperd dat het beter moest. Tegen Napoli in de Champions League waren er al tekenen van beterschap. Aan Liverpool de opdracht om te bevestigen tegen Tottenham. Geen sinecure, de Spurs doen het allesbehalve slecht en hoopten in het zog van Arsenal en Manchester City te blijven.

Liverpool schoot ook het best uit de startblokken op het veld van Tottenham. Mo Salah toonde zijn killersinstinct door bijzonder snel na te denken en Lloris zelfs niet de mogelijkheid te geven om te reageren: 0-1 na iets meer dan tien minuten.

Liverpool leek in niets op de ploeg die de voorbije weken het moeilijk gehad. De Spurs lieten het balbezit aan de bezoekers en ook verdedigend stonden de jongens van Antonio Conte niet goed op te letten. Bij een lange bal ging Dier gruwelijk in de fout. Mo Salah nam het cadeautje van de Engelsman dankbaar in ontvangst en lobte de 0-2 over doelman Lloris in doel.

Kane brengt terug spanning in de partij

Een donderpreek van Antonio Conte zorgde ervoor dat Tottenham met een ander gelaat uit de kleedkamers kwam. Toch bleef scoren bijzonder moeilijk voor de thuisploeg. Twintig minuten vond Dejan Kulusevski toch een gaatje in de Liverpoolse defensie. Harry Kane kreeg zo de ruimte om de aansluitingstreffer tegen de touwen te schieten.

Het doelpunt van Kane was het sein voor Tottenham om een slotoffensief uit hun mouwen te schudden. Betancur liet dé kans op de gelijkmaker nog liggen en kwam in het slot nog enkele centimeters tekort om Liverpool toch nog twee punten af te snoepen. Liverpool pakt zo toch de drie punten, al betaalde het nog heel wat bibbergeld op het einde.