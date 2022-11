Club Brugge mag blij zijn dat Qatar ’22 eraan komt, anders dreigde leider Genk nog verder uit te lopen. Gisteren werd opnieuw duidelijk dat de vorm van (te) veel spelers in vrije val is. “Uiteraard speelt dat WK in de hoofden van heel wat jongens”, zegt Carl Hoefkens. “Maar dat is geen excuus voor deze uitschuiver.”