Nick Carter neemt afscheid van zijn broer Aaron: “Altijd gehoopt dat hij de hulp zou vinden die hij zo hard nodig had”

Op zijn sociale media heeft Nick Carter (42) gereageerd op het overlijden van zijn broer Aaron. De 34-jarige zanger werd zaterdag levenloos aangetroffen in zijn huis in Californië. “Mijn hart is gebroken”, schrijft het lid van de Backstreet Boys. “Ook al hadden mijn broer en ik een ingewikkelde relatie, mijn liefde voor hem is nooit weggegaan.”

“Ik heb altijd de hoop gehouden dat hij ooit eens gezond zou gaan leven, dat hij uiteindelijk de hulp zou vinden die hij zo hard nodig had. Soms willen we iets of iemand de schuld geven na een verlies als dit. Maar de waarheid is dat verslaving en mentale problemen de echte slechteriken zijn. Ik zal mijn broer ontzettend hard missen.”

De voorbije jaren kwam Aaron bijna uitsluitend in het nieuws door bizarre incidenten en schandalen, gevolgen van zijn psychologische problemen. “Nu krijg je eindelijk de kans op de rust die je hier op aarde nooit kon vinden”, schrijft Nick nog. “God, zorg alsjeblieft goed voor mijn broertje.” De Backstreet Boys zouden komende vrijdag in het Sportpaleis optreden. Het is nog steeds niet duidelijk of het concert doorgaat.