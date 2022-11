Amerika houdt het hart vast voor de verkiezingen. En niet alleen om de uitslag

In de VS wordt met spanning uitgekeken naar de midtermverkiezingen dinsdag, en naar meer dan alleen de uitslag. Gevreesd wordt dat de verkiezingsdag overschaduwd zal worden door gewelddadige incidenten. Politieke campagnes zijn er al lang giftig, tegenstanders beledigen is al decennia een wapen. Maar de sfeer was nog nooit zo verziekt als nu. Geweld wordt niet geschuwd, bedreigingen zijn aan de orde van de dag en fake news overspoelt het land om de verkiezingen te beïnvloeden en de sfeer nog grimmiger te maken.