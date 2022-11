Verdacht overlijden in Oostham: lichaam van man onderaan trap gevonden

Ham

Parket Limburg en de politie Beringen/Ham/Tessenderlo zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in de Beukenlaan in Oostham. Zondag in de namiddag werd daar een stoffelijke overschot van een man onderaan de trap gevonden. Het labo kwam ter plaatse voor een onderzoek. De omgeving werd tijdelijk afgesloten met een politielint. Of het hier om een ongelukkig val gaat, moet het onderzoek duidelijk maken. mm