Uittredend kampioen Lars van der Haar kent te veel pech op EK en moet tevreden zijn met tweede plek: “Wist dat ik Vanthourenhout geen ruimte mocht geven”

“De wedstrijd begon echt naar wens voor mij. Ik was zelfs heel goed weg en kon het wiel houden van Eli Iserbyt. Ik kon daarop een kloof slaan, maar kende dan andermaal mijn deel van de pech. Blijkbaar hoort pech nu eenmaal bij het wereldje van het veldrijden. Maar ik heb de laatste wedstrijden toch wel mijn deel gehad”, meldde Van der Haar.

Lars van der Haar nam al vrij snel in de wedstrijd de leiding en leek op weg naar een lange solo, tot hij lek reed. “Ik moest een hele poos met een lekke band verder. Ik verloor zo veel tijd en daarop kon Michael Vanthourenhout aansluiten. Voor mijn pech had ik alles onder controle, maar dan ging het mis. Mijn voorband stond lek. Ik kon zo niet lekker meer sturen. Michael Vanthourenhout zette, toen die bij mij was gekomen, plots de brommer aan en ging versnellen. Hij sloeg een kloof. En zeker toen ik op een paal ging rijden en tegen de vlakte ging. Ik wist dat ik hem nooit een gaatje mocht geven op dit technisch parcours. Bergop was ik de betere van ons tweeën, maar hij reed zo clean vandaag. Ik heb mezelf niet echt veel te verwijten. Ik reed om te winnen en het zag er even naar uit dat dit me zou lukken”, besloot Van der Haar.