Filou Oostende vlamt tegen Brussels ver voorbij de century-grens

Oostende wint overtuigend in de hoofdstad. Hopla! Met een shotpercentage van 72,9 % aan veldkorven (89,3 % aan tweepunters en 58,1 % aan driepunters) en ook 78,6 % vrijworpen heeft Filou Oostende in Neder-over-Heembeek 115 punten aangetekend. Ja, de 84-115-zege tegen Brussels was verdiend.

Brussels opende met 6-3 maar moest na 10-10 snel de witte vlag hijsen. De Oostendenaars knalden van de zesde tot de tiende minuut naar een 15-37-score door! Vooral de 0-13-run (van der Vuurst 7, Waleson 4, Bleijenbergh 2) van 13-18 naar 13-31 had hierin een stevig aandeel. Van der Vuurst, Bleijenbergh en Waleson hadden na dat initiële kwart al elk negen punten aangetekend! In het tweede kwart bleven de Oostendenaars op het gaspedaal duwen: via 26-53 naar 32-67, een verschil van 35 eenheden halverwege het duel. De nekslag was uitgedeeld.

Met een 58-93-score aan het halfuur leek niets nog een nieuwe “honderd” in de weg te staan. De maximale bonus, een kloof van 39 stuks, verscheen bij 60-99 op het scorebord. Ditmaal was het Buysse die op assist van Thurman de centuryscore in het net joeg: 64-101 met nog 6’12” op de klok. Daarna reageerde Brussels onder regie van Tumba en Deroover met een 9-0-run.

Waleson (dunk), Troisfontaines (twee bommen) en Verstraete (eveneens twee bommen) dreven de score met knappe korven nog op: 75-109 en aan de buzzer 84-115. Oostende vlamde ver voorbij de honderd-grens. Een driepunter van Tsihenda-Baloji en een dunk van Hazard gaven de Brusselse supporters tussendoor ook nog reden tot applaus.

Zeven Oostendenaars eindigden in de dubbele cijfers: van der Vuurst (17), Troisfontaines (15), Tyree (14), Waleson (13), Buysse (12), Bleijenbergh (10) en Thurman (10). De 35 assists bewijzen het knappe samenspel met elk 8 stuks voor Buysse en Tyree. De beste computerevaluatie staat op naam van Bleijenbergh (10 punten aan 83 %, 6 rebounds en 4 assists) en Tyree (14 punten aan 70 %, 2 rebounds en 8 assists). Met 18 punten, 7 rebounds en 6 assists was Hazard de uitblinker bij de thuisploeg. Oh ja, Oostende miste nog steeds de geblesseerden Djordjevic en Buysschaert.