Italië heeft een opvolger voor Valentino Rossi: Francesco Bagnaia kroont zich 13 jaar na Rossi tot wereldkampioen in de MotoGP

Het was de zwaarste race van zijn leven, zei de Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia na het veroveren van de wereldtitel in de MotoGP. De coureur van Ducati eindigde als negende in de slotrace in Valencia en die klassering was voldoende om de eerste Italiaanse wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport te worden na Valentino Rossi in 2009.

De opdracht voor Francesco Bagnaia (Ducati) in de allerlaatste WK-manche van het seizoen in de MotoGP was even duidelijk als moeilijk. Met een plekje bij de eerste veertien verzekerde de Italiaan zich van de wereldtitel in de MotoGP.

De zenuwen leken Bagnaia parten te spelen. De Italiaan moest na een slechte start de hele tijd achtervolgen, maar werd uiteindelijk toch nog comfortabel negende. Ruim voldoende dus voor de wereldtitel. De zege ging in Valencia ging uiteindelijk naar de Fin Alex Rins.

Dertien jaar na legende Valentino Rossi heeft Italië dus opnieuw een wereldkampioen. Op de erelijst volgt Bagnai de Fransman Quartararo op. Opvallend: Bagnaia komt uit de opleidingsploeg van… Rossi.

“Ik had mezelf ten doel gesteld om bij de eerste vijf te eindigen, maar na drie, vier rondjes begon ik al te worstelen met de voorkant van mijn motor. Ik kreeg er geen controle over”, zei de 25-jarige Bagnaia. Hij was niettemin bijzonder blij dat die onwillige machine hem toch de hoofdprijs opleverde. ”De wereldtitel halen was het belangrijkste en dat is gelukt. Ik ben wereldkampioen, dat klinkt heel goed.”

Het is de tweede wereldtitel voor Bagnaia. Hij won in 2018 het kampioenschap in de Moto2. Bagnaia is afkomstig uit de opleiding die racelegende Rossi opzette. De negenvoudig wereldkampioen, die vorig jaar zijn carrière beëindigde, was een van de eersten om de nieuwe kampioen te feliciteren.