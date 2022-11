Twee inbraken en een inbraakpoging in Diepenbeek

Diepenbeek

Tussen vrijdagvoormiddag en zondagmiddag zijn twee inbraken gepleegd in Diepenbeek. In de Nanofstraat werden uit een huis twee reiskoffers, juwelen, twee smartwatches en computermateriaal gestolen. In de straat werd ook nog een inbraakpoging vastgesteld.

Een tweede inbraak gebeurde op de Onderwijslaan. Daar werd de achterdeur geforceerd. Alle kamers werden doorzocht. Op het eerste gezicht lijkt er niets te zijn gestolen. mm