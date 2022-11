‘Icon of the seas’, het luxe cruiseship van 365 meter lang mét groot waterpark aan boord

Royal Caribbean vaart al met de grootste cruiseschepen ter wereld en betaalt nu bijna anderhalf miljard euro voor de constructie van de mastodont van maar liefst 365 meter lang.

Er zijn maar liefst 28 verschillende kamertypes te vinden aan boord van het cruiseschip, van een sobere binnenhut tot een luxesuite met panoramisch uitzicht.

Kinderen kunnen zich in het water uitleven en kiezen uit zeven verschillende zwembaden en zes glijbanen. Daarmee wordt de ‘Icon of the seas’ officieel het grootste drijvende waterpark ter wereld.

’s Avonds kunnen opvarenden onder een grote glazen koepel optredens bijwonen in het ‘aquatheater’.

Het cruiseschip gaat pas begin 2024 te water, maar je kan al een verblijf op de ‘Icon of the seas’ reserveren via de website van Royal Caribbean. Voor een reis in de Caraïben met zeven overnachtingen in een binnenhut betaal je minstens 1.174 euro per persoon. Voor een verblijf in een suite kan het prijskaartje oplopen tot meer dan 4.000 euro, exclusief kosten. Het schip vertrekt telkens vanuit Miami.