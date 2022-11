LIGUE 1. PSG heeft weinig overschot bij Lorient, Monaco en Clement zijn te sterk voor Toulouse

Aleksandr Golovin en Breel Embolo troffen na rust raak voor het elftal van Philippe Clement. Brecht Dejaegere droeg de aanvoerdersband bij Toulouse en werd in de 54e minuut gewisseld. Eliot Matazo kwam niet van de bank aan de overkant.

Op hetzelfde moment vierde Stade de Reims tegen een tienkoppig FC Nantes met 1-0. Folarin Balogun bevrijdde Reims met een omgezette penalty. Will Still gaf Thibault De Smet zijn eerste competitieminuten van het seizoen bij de gastheer. De linksachter stond 90 minuten lang op de linksbackpositie.

De Monegasken glippen de top 4 van de Franse eerste klasse binnen met 27 punten. Reims en Toulouse begeven zich respectievelijk op de elfde en twaalfde plaats met 16 punten elk.

PSG wint na blunder van doelman Mvogo, die zich meteen erna blesseert

Neymar (9.) schonk de Parijzenaars een vroege bonus na een defensieve blunder van goalie Yvon Mvogo. De Zwitser blesseerde zich ook bij die actie en moest even later gewisseld worden. Voormalig KV Kortrijk-aanvaller Terem Moffi deed PSG nog bibberen, maar Danilo Pereira stelde in het slot orde op zaken. PSG blijft de ranglijst in de Franse hoogste voetbalafdeling soeverein aanvoeren met 38 punten. Lorient is ondanks de nederlaag nog altijd knap vierde met 27 punten.

Lille doorbreekt winning streak Rennes en Theate

Lille heeft de winning streak van Stade Rennes onderbroken. Beide teams lieten één keer de netten trillen: 1-1. José Fonte (16.) wees de thuisploeg de weg in de eerste helft, Benjamin Bourigeaud (58.) prikte tegen na de onderbreking. Arthur Theate maakte andermaal de 90 minuten vol bij de bezoekers, waar Jérémy Doku de hele wedstrijd de bank warm hield.

Na vijf opeenvolgende overwinningen in competitieverband verspeelt Rennes zo nog eens punten, maar het blijft wel derde in de rangschikking van de Franse eerste klasse met 28 punten. Lille behoudt zijn zevende stek met 23 stuks.