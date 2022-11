Kersvers Europees kampioen Michael Vanthourenhout geniet in Namen: “Grootste overwinning uit mijn leven”

Michael Vanthourenhout heeft zich in Namen tot Europees kampioen veldrijden gekroond. “Dit is de grootste overwinning uit mijn leven”, aldus een modderige Vanthourenhout.

“Het was zeer zwaar vandaag. Ook erg hectisch met al het volk. Zo was het moeilijk om jezelf onder controle te houden. Ongetwijfeld een van de zwaarste koersen die ik ooit reed. Ik voelde dat mijn benen goed waren maar het was erg moeilijk om Lars (Van der Haar, red.) bij te benen. Zeker omdat ik problemen had met mijn versnellingsapparaat en wat te veel fouten maakte. Ik maakte na verloop van tijd wat minder fouten waardoor ik Van der Haar onder druk kon blijven zetten. Zo werd zijn foutenlast ook groter, waardoor ik hem nog voorbij kon. In de schuine kant was ik op het einde beter en daar heb ik ook het verschil gemaakt volgens mij.”

“Deze trui betekent zeer veel voor mij. Ik heb nog nooit in deze trui mogen rondrijden. Het is dan ook de grootste overwinning uit mijn leven”, zei een fiere Vanthourenhout in een flashinterview en bij Sporza.

© BELGA

Jürgen Mettepenningen: “We hebben met Michael en Eli een gouden duo in de ploeg”

“Vandaag telt enkel de overwinning”, was Jürgen Mettepenningen, algemeen manager bij Pauwels Sauzen - Bingoal bijzonder tevreden met de Europese titel van Michael Vanthourenhout. “We moeten dan ook alleen praten over Michael Vanthourenhout, die een geweldige cross rijdt. Eli Iserbyt kende een pechdag, maar ook dat is veldrijden. Het is aan Eli om zich daar snel over te zetten en toe te leven naar de cross in Niel.”

Vanthourenhout strafte de pech en de valpartijen van topfavoriet Lars van der Haar genadeloos af. “Door de regen was het parcours iets technischer geworden en dat speelde in de kaart van Michael Vanthourenhout”, gaat Mettepenningen verder. “We wisten dat het op de schuine kant en op de technische stroken moest gebeuren, en dat is ook gebleken. Het is een fantastisch gevoel.”

“We hebben met Eli en Michael een gouden duo in de ploeg. Vandaag was Eli iets minder, maar nam Michael het dan weer over door op een schitterende manier Europees kampioen te worden. Hij kan met die druk omgaan, dat heeft hij nog maar eens bewezen. Michael was al enkele jaren een beetje gelanceerd, maar nu is hij helemaal gelanceerd. Hij kan op zijn manier koersen winnen, op zijn parcours. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven.”