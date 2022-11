Fran Vanhoutte snelt naar brons op marathon tijdens WK skeeleren

De voorbije week had Fran Vanhoutte (Zwaantjes Roller Club Zandvoorde) al een zesde plaats behaald in de 15.000 meter afvalling op de weg. In de 10.000 meter afvalling op de piste eindigde ze negende. Dat was ook haar resultaat in de 10.000 meter puntenkoers op de weg. Op de laatste WK-dag veroverde eerstejaar-senior Fran Vanhoutte haar mooiste WK-resultaat: brons op de marathon. Wereldkampioene is de Colombiaanse Luz Karime Garzon, zilver is voor Gabriele Vargas uit Ecuador.

De World Skate Games is een duidelijke naam voor de wereldkampioenschappen skeeleren. Voor de derde keer organiseert de overkoepelende organisatie World Skate een kampioenschap, waarin op alle takken van skatesport titels worden verdeeld. De piste is zoals in 2019 gesitueerd in Vicente Lopez, in de omgeving van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.