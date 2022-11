REACTIES. Club ziet dat het “onvoldoende” was, Gent tevreden met “teamprestatie en efficiëntie”

Simon Mignolet: “Mogen ons niet in zo’n situatie brengen”

“Ik denk dat we goed starten de eerste vijf minuten, dan geef je een doelpunt weg en gaan we bibberen”, vertelt doelman Mignolet bij Eleven na afloop. “We geven zo ook te veel kansen weg waardoor we onder druk komen en ons eigen spel niet meer durven spelen. Ze scoren dan op een stilstaande fase en dan weet je meteen dat het een moeilijke namiddag zal worden. Zij gooien alles naar voren en hadden heel veel duelkracht. Dat deden ze heel goed. In de tweede helft durven we al iets meer en komt het volgens mij iets meer in evenwicht, maar we waren natuurlijk nog altijd aan het achtervolgen. We mogen ons gewoon niet in zo’n situatie brengen in de eerste helft. Dat moet de les zijn voor vandaag.”

Brandon Mechele: “Het was onvoldoende vandaag”

“Volgens mij waren we zeker klaar voor deze match”, verklaart Mechele. “Tot aan de eerste goal waren we eigenlijk de betere. Bij hun eerste mogelijkheid scoren ze en dan mag het niet gebeuren dat we het als team zo laten hangen. Wanneer ze een tweede keer scoren, weet je dat het moeilijk wordt. We probeerden het nog recht te zetten in de tweede helft, maar het was (technisch) onvoldoende vandaag. Normaal zouden we frisser geweest moeten zijn dan Gent.”

Vadis Odjidja: “Vandaag valt alles op zijn plaats”

“Buiten de eerste tien minuten denk ik dat we er vol op gezeten hebben. Constant druk zetten en we zagen dat zij er moeilijk uitkwamen. Ik denk dat we ook efficiënt zijn geweest met het aantal kansen die we kregen. Veel hadden we er niet maar we zijn wel goed omgesprongen met die die we creëerden. Vandaag valt alles op zijn plaats. Na de Europese wedstrijd hebben de fans ons er ook nog eens op gewezen dat we hier moesten winnen en dat is gelukt vandaag.”

Hugo Cuypers: “Een goede teamprestatie”

“Uiteraard ben ik blij, maar ik denk dat het vandaag toch wel een goede teamprestatie was”, zei matchwinnaar Cuypers. “We weten dat deze thuismatch iets meer leeft dan andere dus ik vind het goed dat we vandaag zo sterk voor de dag zijn gekomen. Ik denk dat we vandaag nog sterker en beter waren dan in de Europese wedstrijd van donderdag tegen Molde. De coach vroeg vooraf om tot het uiterste te gaan en dat hebben we gedaan.”