Oplichting per mail: phishing met gas- en elektriciteitspremie

In een valse mail over de gas- en elektriciteitspremie vragen computercriminelen in naam van “Fluvius en de Vlaamse overheid” naar uw bankgegevens en -codes gevist om u te bestelen. — © Fred Peeters

De recente beslissing van de federale regering om elke elektriciteit- en gasverbruiker een toelage te geven inspireerde computercriminelen. In een mail vragen ze in een mail naar uw bankgegevens zodat u de toelage zou kunnen ontvangen.

In een “phishing” mail die volgens de tekst van de oplichters afkomstig is van “Fluvius en de Vlaamse overheid” staat een link naar een website waarop u uw bankgegevens en codes kan invullen.

Volgens de computercriminelen is het nodig dat u uw identiteit laat verifiëren omdat de vergoeding op uw rekening kan gestort worden. Geef deze gegevens nooit. U wordt bestolen want u geeft de criminelen de kans om met uw codes geld naar een duistere rekening van hun zelf over te schrijven.

Uw elektriciteit- en gasleverancier zal op één van de komende maandfacturen de vergoeding waar u recht op heeft automatisch in mindering brengen van het door u te betalen bedrag. Als u de vergoeding eind 2023 nog niet op uw factuur zag staan, kan u ze alsnog aanvragen via de website van de federale overheidsdienst economie. Daar vindt u ook alle andere informatie over de elektriciteit- en gastoelage. (FrPe)

Homepage | FOD Economie (fgov.be)