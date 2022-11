Twee koppels moeten maandagavond beslissen of ze een vervolg aan hun huwelijk willen breien.

‘Blind getrouwd’ loopt stilaan op zijn einde. De laatste week van het samenwonen is ingezet, voor de koppels nadert het uur van de waarheid. Maandagavond breekt het eerste beslissingsmoment aan. Voor Dziubi en Brecht lijkt de toekomst niks dan goeds te voorspellen. Lien en Joren, daarentegen lijken zich al verzoend te hebben met het feit dat de eindhalte in zicht is.