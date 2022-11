Selena Gomez getuigt over haar mentale problemen in docu ‘My mind and me’: “Ik dacht dat mijn leven voorbij was”

Selena Gomez getuigt over de moeilijke jaren die ze achter de rug heeft in een nieuwe documentaire. — © Jordan Strauss/Invision/AP

Een auto-immuunziekte leidde tot een niertransplantatie. Een depressie en bipolaire stoornis leidden tot een geschrapte tournee, die dan weer tot een zenuwinzinking leidde. In de documentaire ‘My mind and me’ is Selena Gomez (30) open over de fysieke en mentale problemen waar ze de voorbije zes jaar mee worstelde. “Soms dacht ik dat de wereld beter af zou zijn zonder mij.”