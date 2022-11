Fransman Rachid Meziane coacht Belgian Cats in november

Rachid Meziane zal de Belgian Cats coachen in november. De 40-jarige Fransman, het voorbije jaar assistent van landgenoot Valéry Demory bij de Cats, neemt in eerste instantie de coaching over bij de Cats voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden van 24 november (Noord-Macedonië) en 27 november (Bosnië en Herzegovina) in de Sportoase van Leuven.

Rachid Meziane was van 2012 tot 2017 coach van Cavigal Nice en promoveerde met Nice in 2015 naar de eerste klasse (LFB). In 2017-18 was hij coach van Montpellier en sinds 2019 is hij coach van Villeneuve D’Ascq. Met Villeneuve, waar ook Belgian Cat Hind Ben Abdelkader actief is, komt hij deze campagne ook uit in de FIBA EuroCup. Rachid Meziane volgt bij de Belgian Cats Valéry Demory op, van wie hij eerder al assistent was.

Blessure Ine Joris

Ine Joris (Kortrijk Spurs) is met een blessure aan de quadriceps (bil) zes tot acht weken out en mist de twee EK-kwalificatiematchen in november.