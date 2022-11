Verdachte nog steeds voortvluchtig na achtervolging tussen Bilzen en Maastricht

Een achtervolging van een verdachte auto die startte in Bilzen, is zondagmiddag net voor het centrum van Maastricht geëindigd. De bestuurder had onderweg een politieauto geramd. De man zette het op een lopen. Maandagmiddag was hij nog steeds voortvluchtig.

De verdachte auto - een Audi met Belgische nummerplaat - zou zondagochtend ook al zijn weggereden van een politiecontrole in Lanaken. De politie Bilzen/Hoeselt/Riemst had de auto eerder ook al proberen te controleren in het kader van een drugsonderzoek.

Toen een politiepatrouille zondag even voor de middag dan de auto signaleerde en wilde controleren, volgde een achtervolging vanuit Beverst, via Mopertingen en Veldwezelt naar Kesselt. Via de brug van Vroenhoven reed de bestuurder naar Maastricht. Net voor het centrum ramde de bestuurder nog een politievoertuig van de Nederlandse politie. Twee agenten raakten lichtgewond. Even verderop - op het Polvertorenplein - reed de vluchtende bestuurder zich vast. Hij zette zijn tocht te voet verder. Maandagmiddag was hij nog altijd voortvluchtig. Zijn Audi werd meegenomen voor een sporenonderzoek. De Nederlandse politie voert verder onderzoek.

© ToPa

© ToPa