Amerikaanse jackpot stijgt naar nieuw record van 1,9 miljard dollar

Er was zaterdag geen winnaar bij de grootste jackpot ooit in de Verenigde Staten. De hoofdprijs van 1,6 miljard dollar in de loterij Powerball stijgt dan ook naar 1,9 miljard. Die kan bij de trekking van maandag worden gewonnen.

Op het winnende lot moest zaterdag de getallenreeks 28, 45, 53, 56, 69 en 20 staan. Zestien deelnemers hadden de eerste vijf nummers juist en krijgen elk 1 miljoen dollar. De hoofdprijs werd al sinds begin augustus niet meer gewonnen en dus dikt de jackpot verder aan.

De kans om de jackpot te winnen, is volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. De winnaar kan het geld in een periode van 29 jaar laten uitkeren, maar kan er ook voor kiezen om één groot bedrag te ontvangen. In dat laatste geval wordt 929 miljoen dollar uitgekeerd.

Tot nu toe was de grootste lottowinst ooit in de VS 1,58 miljard dollar. Deze prijs moest in 2016 wel onder drie winnaars verdeeld worden.