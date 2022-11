Ophef rond WK voetbal blijft verdergaan: “Critici van Qatar bespioneerd door hackers”

Journalisten, advocaten en verschillende bekende mensen zijn bespioneerd door Indiase hackers die werden ingehuurd om de reputatie van Qatar te beschermen in het kader van de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal. Dat zegt de Britse krant Sunday Times. Het gaat onder meer over mensen die kritiek hebben geuit op de toewijzing van de WK-organisatie aan Qatar. Dat toernooi start op 20 november.

Qatar lag onder vuur over de slechte behandeling van arbeiders bij de bouw van de stadions. Onder meer journalist Jonathan Calvert van Sunday Times zou een doelwit geweest zijn van de hackers. Hij deed onderzoek naar corruptie bij de toewijzing van de organisatie van het toernooi in 2010. Ook de Franse senator Nathalie Goulet, die Qatar ervan beschuldigde islamterreur te steunen, zou slachtoffer zijn.

De hackers zouden ook de voormalige voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA Michel Platini hebben bespioneerd. Die stond achter de kandidatuur van Qatar. De hack zou zijn uitgevoerd kort voor Platini werd verhoord in een corruptieonderzoek rond het WK.

“Het onderzoek geeft duidelijk aan dat de klant van de hackers de gastheer van de volgende wereldbeker is: Qatar”, aldus de journalisten van Sunday Times en het Bureau of Investigative Journalism. Advocaten van de Qatarese overheid ontkennen dat. Het onderzoek van de krant bracht nog meer gevallen van hacking aan het licht door dezelfde Indiase bende, onder meer in opdracht van autocratische regimes.