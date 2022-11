Spanjaard Augusto Fernandez grijpt Moto2-wereldtitel op circuit van Valencia, Bagnaia zegeviert in Moto GP

De Spanjaard Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) heeft zondag op het circuit van Ricardo Tormo in Valencia de wereldtitel gegrepen in de Moto2, de wachtkamer van de MotoGP, in de laatste manche van het seizoen.

Bij aankomst telde Fernandez 9,5 punten voorsprong op de Japanner Ai Ogura (Honda), zijn laatste titelconcurrent. Ogura viel in de achtste ronde, waardoor de titel Fernandez niet langer kon ontglippen. De 25-jarige Fernandez volgt op de erelijst de Australiër Remy Gardner op.

De zege in de GP op Valenciaanse bodem ging uiteindelijk naar de jonge Pedro Acosta, ploeggenoot van Fernandez, die zelf tweede werd. De Italiaan Tony Arbolino vervolledigde het podium.

De kersverse wereldkampioen maakt in 2023 zijn intrede in de MotoGP bij GasGas, dat vanaf volgend jaar in de drie kampioenschappen (MotoGP, Moto2 en Moto3 present zal tekenen). Hij zal een team vormen met zijn landgenoot Pol Espargaro, huidig Honda-piloot.

Bagnaia verovert MotoGP-wereldtitel in Valencia

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) heeft zich zondag met een negende plaats in de GP van Valencia, de laatste WK-manche van het seizoen, verzekerd van zijn eerste wereldtitel in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. De zege in Valencia ging uiteindelijk naar de Spanjaard Alex Rins (Suzuki).

Om de wereldtitel te pakken moest Bagnaia in Valencia in de top veertien eindigen. Op de erelijst is hij de opvolger van de Fransman Fabio Quartararo, die in Valencia een zege nodig had om zijn wereldtitel te kunnen verlengen. Hij kwam er echter niet verder dan de vierde plaats, waardoor een top veertien voor Bagnaia voldoende was. Eerder dit seizoen won hij zeven GP’s, terwijl Quartararo afsloot op drie.

Bagnaia is de eerste Italiaanse wereldkampioen in de MotoGP sinds zijn legendarische landgenoot Valentino Rossi in 2009. Voor Ducati is het de eerste wereldtitel sinds 2007.