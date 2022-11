Landgenoot Bertrand Baguette wordt kampioen in de SuperGT: “Negen seizoenen lang voor gewerkt”

De Belgische autopiloot Bertrand Baguette heeft zich zondag in het Japanse Motegi tot kampioen in de SuperGT gekroond.

Na acht jaar bij Honda verkaste de 36-jarige Baguette afgelopen winter naar Nissan om de gelederen van Team Impul te versterken. De samenwerking mondde in het eerste seizoen al uit in een titel. “Ondanks dat het nooit eenvoudig is om van voertuig te veranderen, was de titel het enige doel bij aanvang van het seizoen”, gaf Baguette aan Belga te kennen.

Het was al geleden van 2015 dat Nissan het kampioenschap op zijn naam had kunnen schrijven. Impul stond zelfs al droog sinds 1991. “We voelden de druk. Iedereen pushte ons, er stonden enorm veel supporters achter ons. Er is een last van onze schouders gevallen. Het team heeft indruk op mij gemaakt en mijn ploegmaat Kazuki Hiramine heeft een helse klus verricht. Ik ben heel gelukkig.”

“Ik heb hier negen seizoenen voor gewerkt”, bekende Baguette. “Het is een heel moeilijk kampioenschap om te winnen. Er spelen verschillende factoren zoals het voertuig, de banden en niet te vergeten geluk.”

Het is de derde titel in de carrière van Baguette na de Formule Renault 3.5 in 2009 in de LMP2-categorie en het wereldkampioenschap endurance in 2013. “De eerste twee titels zijn gekomen op belangrijke momenten. Die in de Formule Renault opende de deuren naar de F1 en die in de endurance was noodzakelijk voor het vervolg van mijn professionele carrière. Maar deze in de SuperGT is nog van een hoger niveau.”

Baguette werd overigens de eerste niet-Japanse piloot om de titel in de SuperGT weg te kapen, sinds de Brit Jenson Button in 2018.