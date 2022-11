Wereldkampioen Puck Pieterse demonstreert en pakt nieuwe Europese titel bij vrouwen beloften

Puck Pieterse heeft zich voor de tweede keer in haar carrière tot Europees kampioen bij de vrouwen beloften gekroond. De Nederlandse reed in Namen al in de openingsronde weg van de concurrentie en won met overmacht. Het zilver was voor de Française Line Burquier, Shirin van Anrooij was de tweede Nederlandse op het podium.

Zoe Bäckstedt versus Nederland: dat was het grote gevecht waarnaar uitgekeken kon worden bij de vrouwen beloften. Het was echter een Luxemburgse die er als een raket vandoor ging bij de start: Marie Schreiber nam meteen de leiding, maar Bäckstedt en regerend beloftenwereldkampioene Puck Pieterse volgden. Shirin van Anrooij had dan weer haar start gemist en bevond zich niet in de top 10.

Het duurde niet lang voor Pieterse alleen op kop kwam te zitten, want in de afdaling richting kasseien ging Bäckstedt in de fout. De Britse maakte een stevige tuimelperte, gelukkig zonder erg. Pieterse reed op de oplopende kasseistrook vervolgens ook Schreiber uit de wielen: de vogel was gaan vliegen. Na amper 1 ronde had de vrouw in de regenboogtrui al een voorsprong van zo’n 20 seconden voorsprong.

Met wheelie over de streep

Schreiber, de teruggekeerde Van Anrooij en de Française Line Burquier waren de eerste achtervolgers van de ontketende Pieterse. Schreiber moest echter nog voor halfweg overboord, waardoor Van Anrooij en Burquier er een tweestrijd van maakten voor het zilver. Even later ging het ook voor Van Anrooij te snel. Burquier, die vorige week nog knap tiende werd bij de profs in Maasmechelen, had het zilver zo al met één hand beet.

Pieterse bleef haar voorsprong intussen uitbouwen en knalde onbedreigd naar haar tweede Europese beloftentitel in drie jaar. En dat deed ze in stijl: de 20-jarige kwam in haar regenboogtrui met een wheelie over de streep. Burquier werd op een kleine minuut achterstand tweede, Van Anrooij eindigde als derde.