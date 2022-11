Ontvoerde tieners vrijgelaten in Nigeria

In het noordwesten van Nigeria zijn 21 tieners tussen 15 en 18 jaar vrijgelaten die vorige week waren ontvoerd door gewapende mannen. Dat heeft de politie zondag gemeld.

Tientallen gewapende mannen op motorfietsen hadden vorige week zondag een boerderij buiten het dorp Mairuwa aangevallen en de tieners, die daar aan het werken waren, ontvoerd.

Zaterdagavond maakte de politie bekend dat de kinderen waren vrijgelaten. Er loopt nog een onderzoek. Het is niet duidelijk of er losgeld is betaald.