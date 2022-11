Kiev bereidt zich voor op mogelijke totale black-out: “Poetin wil ons vernietigen”

Een volledige onderbreking van de stroom-, warmte- en watervoorziening is het slechtst mogelijke scenario. “We doen er alles aan om het niet zover te laten komen”, aldus Klitsjko. “Maar we moeten er eerlijk over zijn. Onze vijanden doen er alles aan zodat deze stad zonder warmte, stroom of water zit. Of in het algemeen: dat we allemaal sterven.”

De voormalige bokskampioen beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin ervan het Oekraïense volk te willen vernietigen. “Poetin heeft ons, de Oekraïners niet nodig. Hij heeft het land nodig, een Oekraïne zonder ons.”

3 miljoen inwoners

In Kiev wonen vandaag zowat 3 miljoen mensen, onder wie 350.000 vluchtelingen uit andere regio’s van het land, zegt Klitsjko. De stad bereidt zich voor om 1.000 warme ruimtes beschikbaar te stellen, voor moest het verwarmingssysteem instorten.

Bij Russische aanvallen tegen de energie-infrastructuur in Oekraïne werden ook de faciliteiten in Kiev beschadigd. De stad probeert het stroomnet te stabiliseren door gespreide stroomonderbrekingen. Volledige wijken hebben urenlang geen licht.