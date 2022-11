Van tienerster tot softpornoster: het turbulente leven van Aaron Carter (34)

De Amerikaanse zanger Aaron Carter is zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in Californië. De voormalige tienerster werd 34 jaar oud, en had een turbulent en tragisch leven achter de rug. Van tienerster met miljoenen verkochte albums tot B-figuur en softpornoster die zijn psychologische problemen zichtbaar voor de hele wereld bekampte.

jvh Bron: New York Post, The Mirror, PageSix

Aaron was de jongere broer van ‘Backstreet Boys’-zanger Nick Carter, en bouwde in zijn jonge jaren ook flink aan een eigen zangcarrière. In de jaren ‘90 tekende hij voor vijf albums die vlot over de toonbank gingen, en voor zijn tiende verjaardag had hij al één miljoen albums verkocht. Zijn grootste hits? ‘I want candy’ en ‘That’s how I beat Shaq’.

De jonge Aaron Carter was een tienerster. — © Shutterstock

Het gaf hem de kans om in het voorprogramma van Britney Spears en de Backstreet Boys van zijn oudere broer te spelen. Carter dook ook op in populaire tv-series als ‘Lizzie McGuire’, ‘7th heaven’, ‘Sabrina the teenage witch’, en ‘House of Carters’, een realityreeks over zijn familie.

Het meisjesidool was in die periode ook het middelpunt van een liefdesdriehoek met actrices Hilary Duff en Lindsay Lohan, die jarenlang zouden blijven bekvechten – ook lang nadat Carter uit hun leven verdwenen was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarna ging het echter snel bergaf met de carrière van Carter. Hij nam nog deel aan ‘Dancing with the stars’ – het pijnlijke lot van wel meer sterren op hun retour – en speelde mee in enkele musicals, maar kwam steeds vaker in het nieuws met minder prettige episodes: hij werd verschillende keren opgepakt voor dronken rijden, werd meermaals opgenomen voor drugsverslavingen, ging bankroet, en beleefde een bijzonder tumultueuze relatie met vriendin Melanie Martin, met wie hij een zoontje had.

Carter begin jaren 2000 met zijn zus Leslie en zijn broer Nick. — © Shutterstock

Psychologische problemen

De afgelopen jaren trok Carter vooral de aandacht met familieperikelen: in 2019 vroeg en kreeg zijn broer een contactverbod, nadat Aaron ermee had gedreigd om diens zwangere vrouw en ongeboren kind te vermoorden. Datzelfde jaar beschuldigde Carter zijn drie jaar oudere zus Leslie – die in 2012 was overleden aan een overdosis drugs – er ook van hem seksueel misbruikt te hebben toen hij tien jaar oud was.

Dat alles zou een gevolg zijn van zijn psychologische problemen: Carter leed naar eigen zeggen aan paniekaanvallen, schizofrenie en een bipolaire stoornis. Hij sloeg in die periode dan ook een alarmkreet op sociale media. “LAAT ME ALLEEN. VOOR DE REST VAN MIJN LEVEN. IK SMEEK JULLIE. ALSTUBLIEFT”, schreef hij in een boodschap aan zijn broer. “Nick heeft me heel mijn leven gepest. Hij folterde me toen ik een kind was. En iedereen weet dit. HET WAS GEWETEN. En nu zijn jullie bang van de waarheid.”

“Het zit in de familie”, legde hij later uit op Twitter. “Ik wilde dit nooit aan iemand vertellen. Maar ik heb het ook. Mijn zus Leslie was bipolair. Ze nam lithium, maar vond het niet leuk hoe ze zich daarbij voelde. Wanneer ze haar medicatie niet nam, deed ze dingen waarvan ik oprecht geloof dat ze die niet echt wilde doen… Mijn zuster verkrachtte me van toen ik 10 was tot ik 13 jaar oud was.”

Carter liet later wel een gigantische tatoeage van een vlinder op zijn gezicht zetten, ter ere van diezelfde zus.

© Instagram

Vicieuze cirkel

In 2017 maakte Carter op sociale media bekend dat hij biseksueel was. “Het is belangrijk voor mij om dit te vertellen”, klonk het. “Want het weegt op mij, al bijna de helft van mijn leven. Ik schaam me niet, maar ik wil deze last van mijn schouders.”

In 2020 maakte Carter zijn debuut op de pornosite CamSoda. “Ik ga gewoon op een piano liggen en wat kinky stuff doen, maar jullie moeten wel betalen om het te zien”, klonk het, in een treurige poging om wat nog overbleef van zijn beroemdheid te gelde te maken. “Het verbaast me dat ik dit doe, want ik lijd eigenlijk aan lichaamsdysmorfie. Het is dus ironisch dat ik me er comfortabel bij voel om dit te doen.”

De vicieuze cirkel van Carter – van tienerster tot softpornoster – kwam zaterdag ten einde, hij werd 34. Het is niet duidelijk waaraan de man overleed. De politie van Los Angeles heeft het over “een verdacht overlijden”, en is een onderzoek geopend.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be.