Waalse thuisrijder zorgt bijna voor stunt op EK veldrijden, maar goud bij mannen junioren is voor Frankrijk

Na België, Nederland en Groot-Brittannië zaterdag heeft nu ook Frankrijk een gouden medaille beet op het EK veldrijden. Léo Bisiaux was op het pittige parcours in Namen de beste bij de mannen junioren. De Deen Daniel Nielsen Weis werd tweede, de Nederlander Guus Van den Eijnden derde. Antoine Jamin, afkomstig uit Namen, was een knappe vijfde en eerste Belg.