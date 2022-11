Langere herfstvakantie in Franstalig België zorgt voor meer toeristen aan zee

De nieuwe vakantieregeling in Franstalig België heeft voor meer toeristen gezorgd aan de kust. Dat blijkt zondag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. In de extra vakantieweek noteert de kust een stijging van 40 procent in het aantal overnachtingen. Ook in de tweede week herfstvakantie ontving de kust meer bezoekers dan vorig jaar.

Franstalig België verlengt de herfstvakantie sinds dit jaar met een week. Dat zorgde ervoor dat ook de kust kon profiteren van een extra vakantieweek vanaf 22 oktober. Volgens cijfers van Westtoer zakten Franstalige Belgen duidelijk af naar de kust in de nieuwe vakantieweek. Zo noteert de kust een stijging van 40 procent in het aantal overnachtingen en stijgt ook het aantal dagtoeristen met vijf procent tegenover vorig jaar.

Ook tijdens de traditionele herfstvakantie vanaf 29 oktober kwamen er meer toeristen naar zee. Tegenover vorig jaar gaat het om een stijging van zeven procent voor het verblijfstoerisme. Verder steeg het aantal dagtoeristen in de afgelopen week met meer dan 30 procent tegenover de herfstvakantie vorig jaar.

In totaal registreerde Westtoer 1,2 miljoen overnachtingen. Vooral het verlengde weekend van 1 november lokte heel wat volk, met een hotelbezetting van 90 procent tot gevolg. “De beste dag was zondag 30 oktober, met meer dan 100.000 dagtoeristen. Ook de daaropvolgende dagen scoorden hoog. Het mooie weer en het feit dat op maandag 31 oktober velen een brugdag hadden, zijn mee verantwoordelijk voor deze stijging”, klinkt het bij Westtoer. “De spreiding van de vakantieperiode heeft duidelijk een invloed op de bestedingen. Gewijzigde vakantieperiodes zorgen voor een extra verbreding van het toeristisch seizoen. Spreiding in tijd en ruimte is een belangrijk aspect in het hedendaags toerisme.”