Nicolas woont alleen en dan kunnen boodschappen duur uitvallen, budgetcoach geeft raad: “Opgelet met online kortingen”

Twaalf procent: zo veel duurder is onze winkelkar geworden in één jaar. Slimmeriken doen al ­langer hun voordeel met huismerken, promoties en vergelijkingen van de prijs per liter of kilo, maar het kan altijd beter. Nicolas (34) uit Lier woont alleen en dat is niet altijd makkelijk als het op boodschappen aankomt. Budgetcoach Sara Van Wesenbeeck biedt raad: “Opgelet met online kortingen”.

Nicolas Engels (34)

- zelfstandig jurist

- woont in Lier

- vindt het niet makkelijk om te winkelen-voor-één