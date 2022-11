De man die in het Italiaanse Genua is doodgeschoten door “een gek met pijl en boog” is Javier Miranda, de broer van Fanny Miranda, sopraan in het Dilbeekse koor Singhet Scone. “Dit is zo onvoorstelbaar. Mijn broer was een lieve jongen. Hij was net papa geworden”, klinkt het diepbedroefd bij zus Fanny.