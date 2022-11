Jasper Philipsen verslaat Jonas Vingegaard tijdens sprint in Tour de France Saitama Criterium

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag in Japan de achtste editie van het Tour de France Saitama Criterium op zijn naam geschreven. In de sprint haalde hij het van de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de Welshman Geraint Thomas. De afscheidnemende Spanjaard Alejandro Valverde greep met een vierde stek nipt naast het podium.

Onze 24-jarige landgenoot won in de afgelopen Ronde van Frankrijk twee etappes, waaronder de slotrit op de Champs-Élysées in Parijs. Vingegaard hield er Tadej Pogacar van de eindzege.

Het door Tourorganisator ASO georganiseerde criterium in Japan was intussen aan zijn achtste editie toe. De voorbije twee jaar werd het telkens geannuleerd, vanwege de coronapandemie. Op de erelijst is Philipsen de opvolger van Yukiya Arashiro, de verrassende winnaar in 2019. Hij klopte toen Egan Bernal en Primoz Roglic. Philipsen is tevens de eerste Belg op de erelijst.