Katie Ledecky verpulvert wereldrecord 800 meter vrije slag kortebaan tijdens Wereldbeker kortebaan, Valentine Dumont negende

De zevenvoudige olympische kampioene zette in Indianapolis 7:57.42 op de tabellen en was daarmee bijna twee seconden sneller dan het vorige record, dat in 2013 op naam kwam van de Spaanse Mireia Belmonte. Onze landgenote Valentine Dumont eindigde in 8:33.66 op de negende plaats.

Voor Ledecky was het reeds het tweede wereldrecord in een week tijd. Vorig weekend in het Canadese Toronto veegde ze immers het wereldrecord op de 1.500m vrije slag in klein bad van de tabellen.