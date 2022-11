Brussel

Met ‘In De Kast, Uit De Kast’ schreef journaalanker en ‘Allerslimste Mens’-finalist Riadh Bahri (34) een boek over zijn coming out en de problematische verhouding met zijn intussen overleden vader. Maar sinds hij het geluk vond bij Hasselaar Niels Cremers (31) is hij helemaal in het reine met zichzelf. En Niels ook. “Wij hebben de lotto gewonnen met mekaar.”