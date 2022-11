Als de nood hoog is, is de redding nabij: vliegtuig maakt ongeplande tussenstop zodat passagiers naar toilet kunnen

De Airbus A321 van de Britse luchtvaartmaatschappij Jet2 was vertrokken in Gran Canaria met 200 passagiers aan boord. Die konden echter geen gebruikmaken van de toiletten, omdat de reservoirs niet geleegd konden worden. Ongeveer halverwege de vlucht bleken de sanitaire problemen echter te nijpend om verder te vliegen tot in Manchester. Daarop beslisten de piloten om een tussenstop te maken in Bilbao, voor ze over de Golf van Biskaje richting Verenigd Koninkrijk zouden vliegen.

De passagiers konden in Bilbao hun dringende boodschap doen, en technici konden het technische probleem oplossen. Na een uurtje kon het vliegtuig dan weer probleemloos koers zetten naar Manchester.