Bestuurder loopt twee keer in paar uur tegen lamp bij controles in Tongeren

Acht bestuurders hebben in de nacht van zaterdag op zondag positief getest op alcohol of drugs in Tongeren. Een bestuurder liep in een uur tijd zelfs twee keer tegen de lamp. Omdat hij een rijverbod aan zijn laars had gelapt, werd en zijn rijbewijs en zijn auto voor 15 dagen afgepakt.

De bestuurder had de aandacht van de politie getrokken omdat hij aan de verkeerde kant van de weg een auto voorbij stak om dan bij een nachtwinkel op de stoep te stoppen, de vier pinkers aan te zetten om snel wat inkopen te doen. Uit de ademtest die hem werd opgelegd, bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. Verdict: 6 uur rijverbod. Maar daar bleek de man zich niet aan te houden. Want even later zag dezelfde patrouille de man rijden. Na contact met het parket Limburg werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen (sturen spijts rijverbod) en werd zijn voertuig voor de periode van 15 dagen geïmmobiliseerd. De nodige processen-verbaal werden lastens hem opgesteld.

Rijverbod

Vijf bestuurders kregen nog een rijverbod van 3 tot 12 uur opgelegd omdat ze positief testten op drugs of alcohol. Een van de voertuigen bleek niet verzekerd te zijn en werd in beslag genomen. Een bromfietser had al een rijverbod en zat toch nog onder invloed van amfetamines op de tweewieler. Een bestuurder die een eenrichtingsstraat foutief inreed en onder invloed van alcohol was zit 15 dagen zonder rijbewijs. 66 bestuurders bliezen safe.

Andere overtredingen die werden vastgesteld: foutparkeren, vervallen keuring en rijden zonder verlichting. mm