Kortessem

Op de Hasseltsesteenweg in Zammelen - op de grens van Kortessem en Tongeren - is zondagochtend een auto op zijn dak terechtgekomen nadat hij tegen een boom was gebotst. Een spoedverpleegkundige die toevallig passeerde, bood de eerste hulp. Later werd de bestuurder voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij was lichtgewond. mm