Elise Mertens en Russische partner ongeslagen na groepsfase op WTA Finals

Elise Mertens en de Russin Veronika Kudermetova hebben ook hun laatste wedstrijd in de groep Pam Shriver winnend afgesloten op de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas). Mertens en Kudermetova, de vierde reekshoofden, versloegen de Canadees-Mexicaanse tandem Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos, de tweede reekshoofden, met 7-6, 6-2.

Mertens en Kudermetova waren nog voor hun laatste groepsduel zeker van een stek in de halve finales, voorbehouden voor de top twee in elke groep.

Eerder rekenden Mertens en Kudermetova in een supertiebreak (3-6, 6-1 en 10/6) af met Kichenok en Ostapenko. Verder haalden ze het in twee sets (6-4 en 6-3) van de Kazachse Anna Danilina en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Vorig jaar haalde Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei, de finale in het dubbelspel op de Masters. Ze verloren toen van de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Voor Mertens is het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind. Met de Chinese Zhuai Shang verloor ze ook nog de finales in Birmingham (WTA 250) en op Wimbledon.

Garcia plaatst zich voor halve finales van enkelspel

De Française Caroline Garcia (WTA 6) heeft zich zaterdag ten koste van de Russin Daria Kasatkina (WTA 8) geplaatst voor de halve finales van het enkelspel op de WTA Finals (hard/5 miljoen dollar) in het Amerikaanse Fort Worth (Texas). Ze versloeg Kasatkina in drie sets met 4-6, 6-1 en 7-6 (5).

In de halve finales neemt Garcia het op tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 5), de winnares van poule B.

Garcia en Kasatkina klopten eerder Coco Gauff (WTA 4), ze verloren beiden van de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. Swiatek klopte in het slotduel van de groep de Amerikaanse Gauff in twee sets: 6-3 en 6-0. Zij mag zo ongeslagen naar de laatste vier. In de halve finales treft Swiatek de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 7), de nummer twee van groep B.