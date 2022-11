Hanne Desmet gediskwalificeerd in finale 1.500 meter op Wereldbeker shorttrack

Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Salt Lake City is Hanne Desmet in de finale van de 1500 meter gediskwalificeerd (penalty). Achter de winnares, Gilli Kim uit Zuid-Korea, was Desmet als tweede de finish gepasseerd.

Maar de beste Belgische shorttracker had volgens de jury eerst de Duitse Anna Seidel en vervolgens de Canadese Courtney Sarault onreglementair getoucheerd. Daardoor werd de tweede plaats toegewezen aan Seidel. De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi kreeg de derde plaats.

Desmet had op zeer beheerste wijze de finale bereikt door Sarault gedecideerd in de halve eindstrijd terug te wijzen. Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden komt de winnares van olympisch brons nog in actie op de 1000 meter.

Tijden zijn bij het shorttrack niet erg belangrijk. Het gaat om de plaatsen. Maar het goed verzorgde ijs van Salt Lake City, in de ijle lucht 1425 meter boven de zeespiegel, is een uitgelezen locatie om echt snel te schaatsen. Dat leverde Hanne Desmet vrijdag al een nieuwe Belgisch record op (1000 meter in 1:26.982).