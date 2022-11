Vrouw in Zwitserland meermaals overreden door eigen auto

In Zwitserland is een automobiliste meerdere keren overreden door haar eigen wagen. De 45-jarige vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het onfortuinlijke slachtoffer had haar auto in St. Gallen met draaiende motor geparkeerd en was uitgestapt, vermoedelijk om iets uit te laden. Wat er daarna precies gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk.

Volgens getuigen stond de vrouw achter haar voertuig toen dat naar beneden begon te rollen, en probeerde ze de auto tegen te houden. Na enkele meters kwam ze echter ten val, en werd ze door de auto overreden. De wagen bleef achteruit rollen tot het tegen een ander voertuig botste dat langs de kant van de weg stond geparkeerd. Daarop schoot het voertuig weer vooruit, en rolde het nogmaals over de vrouw. Vervolgens raakte de auto een stoeprand, rolde weer achteruit, en reed een derde keer over het slachtoffer heen. Pas daarna kwam de wagen tegen een hek tot stilstand.

De politie onderzoekt de zaak, de auto werd in beslag genomen en weggesleept.