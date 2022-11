Divock Origi krijgt opnieuw de voorkeur, maar concurrent Olivier Giroud schenkt AC Milan op de valreep drie punten

Theo Hernandez (21.) effende het pad voor de Rossoneri, maar AC Milan-huurling Daniel Maldini (59.), zoon van het Milanese icoon en sportief directeur Paolo Maldini, bracht de bezoekers net voor het uur langszij. De ingevallen Olivier Giroud (89.) maakte zich nog wat onsterfelijker in Milaan met de late winning goal. Voor het uittrekken van zijn shirt na zijn doelpunt slikte de Franse aanvaller wel een tweede gele kaart.

Giroud, de vervanger van Divock Origi, was net als Charles De Ketelaere in de 72e minuut ingevallen. Dankzij de late zege palmt AC Milan nu de tweede plaats van het klassement in met 29 punten, op zes eenheden van koploper Napoli.

Giroud scoorde met een acrobatische volley: