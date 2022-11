Maaseik stoot door naar halve finale beker na thriller in Aalst

Greenyard Maaseik heeft haar revanche voor de vroege bekerexit van vorig seizoen beet. Dit keer won het wel in Aalst, na een erg spannende en evenwichtige partij: 1-3. In de halve finale wacht Roeselare, dat Gent vermorzelde.

Met Aalst-Maaseik kregen we een kopie van de kwartfinale van vorig jaar. Toen werden de Maaslanders pijnlijk genoeg gewipt. Een zware teleurstelling, die de troepen van Fulvio Bertini nu wilden vermijden. Van bij de start was het wel duidelijk dat beide teams erg aan mekaar gewaagd zijn. In de openingsset slaagde een gretig Aalst er halfweg in om een kloofje te slaan. Maaseik maakte enkele receptionele foutjes, Bogachev en co profiteerden optimaal: 19-16.

Ontketende Overbeek

Greenyard begon dan stukje bij beetje te knabbelen aan de achterstand en kwam bijna helemaal terug. Na een discutabel punt werd 20-19 teruggedraaid naar 21-18. Maaseik bleef gefrustreerd achter en liep even later tegen 1-0 aan. Het was Overbeeke die het afmaakte. De Nederlander bleek in set twee compleet ontketend. Hij hield Lindemans in het spoor van een Maaseik dat nu net iets scherper voor de dag kwam. Bartos en Protopsaltis scoorden en serveerden vlotjes. Omgekeerd scenario dan in set één nu: 17-20. Het moment voor Reggers om door te duwen, maar Van De Velde en Overbeeke knokten zich alsnog terug tot op één puntje. Tot Bartos zich cruciaal toonde. Hij scoorde de 20-22 en kwam iets later met twee aces op rij voor 20-24 en 20-25. De bordjes hingen weer gelijk.

De Maaseikse trein was nu vertrokken. De bezoekers speelden al snel enkele kloofjes bij mekaar, maar Aalst weigerde helemaal te lossen. Protopsaltis kwam met zijn vijfde ace op de proppen, maar voor de definitieve afscheiding was het wachten tot aan moneytime. Captain Cox mocht invallen, kwam met een goed opslagreeksje en dan toonde Reggers nog maar eens zijn klasse. Over 19-21 ging Maaseik naar 22-25 en 1-2.

Kwartfinale waardig

Wie dacht dat de boeken nu dicht konden voor Aalst, had het mis. Het bleef spannend. Mooi om te zien. Een kwartfinale van de beker meer dan waardig. We kregen opnieuw dezelfde hoofdrolspelers. Het trio Reggers, Bartos en Protopsaltis voor Maaseik. Overbeeke, Bogachev en Van De Velde voor de thuisploeg. Greenyard liet enkele gaatjes maar knokte zich telkens weer terug in het Aalsterse spoor. Bij 17-18 kwam het voor het eerst op voorsprong. Protopsaltis was cruciaal met nog twee aces. Duidelijk de specialiteit van het huis.

Greenyard rook bloed en duwde door. Op individuele klasse had het plots een vierpuntenkloof beet (18-22). De Maaslanders leken op weg naar 1-3, maar een sterk Aalst reed het gat alsnog volledig dicht. In een zenuwslopend slot kreeg de thuisploeg zelfs twee setballen, maar enkele geweldige Maaseikse reddingen en een uitstekende Protopsaltis beslisten. Bij de eerste Limburgse setbal was het, na een videocheck, bingo. Maaseik is klaar voor de CEV-match van woensdag in Zagreb.