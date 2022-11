Elise Mertens stoot door naar halve finales dubbelspel op WTA Finals

Mertens en Kudermetova, de vierde reekshoofden, zijn na de 6-7 (7/9), 6-4, 10/8 zege van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko tegen de Kazachse Anna Danilina en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia nog voor hun laatste duel in de groep Pam Shriver zeker van een stek in de halve finales, voorbehouden voor de top twee in elke groep.

Zaterdag speelt het Belgisch-Russisch duo nog tegen de Canadees-Mexicaanse tandem Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos, de tweede reekshoofden. Indien Kudermetova en Mertens winnen, zijn ze poulewinnaar en eindigen Kichenok en Ostapenko op de tweede plaats. Dabrowski en Olmos pakken de groepszege bij winst, in dat geval worden Mertens en Kudermetova tweede.

Eerder rekenden Mertens en Kudermetova in een supertiebreak (3-6, 6-1 en 10/6) af met Kichenok en Ostapenko. Verder haalden ze het in twee sets (6-4 en 6-3) van Danilina en Haddad Maia.

Vorig jaar haalde Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei, de finale in het dubbelspel op de Masters. Ze verloren toen van de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Zij verdedigen dit jaar hun titel.

Voor Mertens is het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind. Met de Chinese Zhuai Shang verloor ze ook nog de finales in Birmingham (WTA 250) en op Wimbledon.